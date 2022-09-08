Gözü dönen genç annesini bıçaklayıp babasını dövdü! - Son Dakika
Üye Girişi

Gözü dönen genç annesini bıçaklayıp babasını dövdü!

08.09.2022 12:01

Adıyaman'da yaşanan olayda bir şahıs, yakınlarıyla telefonda görüşen annesini bıçakladı, babasına da şiddet uyguladı. Yaralı çiftin durumunun iyi olduğu belirlenirken, saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adana'da ikamet eden M.B., sabah saatlerinde yakınlarıyla telefonla görüşen annesi Hanım B.'ye (62) telefonu kapatmasını söyleyerek, çıkan sesten rahatsız olduğunu belirtti. Devam eden telefon görüşmesine sinirlenen M.B., eline aldığı bıçakla annesi Hanım B.'ye saldırdı.

ÇİFTİN DURUMU İYİ

Annesini kalçasından bıçaklayan M.B., daha sonra araya giren babası Hacı Ali B.'yi (67) de darp etti. Çocukları tarafından uğradıkları saldırı sonucu yaralanan çiftin durumu, sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çifte müdahalede bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Hanım B. ile Hacı Ali B. çifti, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, anne ve babasına saldıran M.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500
Demir korkulukları çalan şahıslar bekçilerden kaçamadı Demir korkulukları çalan şahıslar bekçilerden kaçamadı ADIYAMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 5 YARALI ADIYAMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 5 YARALI
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gözü dönen genç annesini bıçaklayıp babasını dövdü! - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:20 Fatih Terim için Mısır Milli takımı iddiası bomba etkisi yarattı!
12:49 Tedirgin eden araştırma: Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölge, görülmemiş sıcaklarla eriyecek
12:41 CHP yarın 99'uncu yaşına giriyor: Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştıracak ve onu aşacağız
12:11 Evini basan boşanma aşamasındaki kocasını öldüren kadın, "haksız tahrik indirimi" sonucu 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:03 Ahmet Davutoğlu'nu üzecek anket! Listenin 10. sırasında yer bulup, yüzde 0.7 oy alabildi
12:01 Gözü dönen genç annesini bıçaklayıp babasını dövdü!
11:59 Oyuncu Onur Tuna sosyal medyada aşka geldi! İşte sevgilisinin doğum gününü kutladığı o romantik sözler
11:41 Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik, "bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine karşı çıktı
11:37 Aşk tesadüfleri sever! Kaan Yıldırım'ın yeni sevgilisi Pınar Deniz, O Ses Türkiye'de Hadise'yi seçmişti
11:36 Bursa'da düzenlenen Edis ve Gazapizm konserinde taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 13:54:57. #1.11#
SON DAKİKA: Gözü dönen genç annesini bıçaklayıp babasını dövdü! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement