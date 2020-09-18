Adıyaman'da bir terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yıldırım -5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, bir terörist silahıyla etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

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