Adıyaman'da bir terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Adıyaman kırsalında jandarma timlerince düzenlenen operasyonda bir teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yıldırım -5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, bir terörist silahıyla etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:11 - Kaynak: AA
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