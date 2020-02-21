Adıyaman'da birlik ve beraberlik için cem yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da birlik ve beraberlik için cem yapıldı - Son Dakika

Adıyaman'da birlik ve beraberlik için cem yapıldı

12 dakika önce

Her yıl Şubat ayında üç gün boyunca tutulan 'Hızır Orucu'nun tamamlanmasından sonra Yeni Mahalle Cem Evi'nde hızır lokması dağıtıldı.

Adıyaman'da birlik ve beraberlik için cem yapıldı, System.String[]

Her yıl Şubat ayında üç gün boyunca tutulan 'Hızır Orucu'nun tamamlanmasından sonra Yeni Mahalle Cem Evi'nde hızır lokması dağıtıldı.


'Hızır Orucu' dolayısıyla Adıyaman Alevi Kültür Dernekleri tarafından Yeni mahalle Cem Evinde hızır lokması ve cem düzenlendi.


Karapınar Cem Evinde düzenlenen hızır lokması programına Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Zafer Yener, siyasi Partilerin il ve ilçe başkanları, STK Başkanları, Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, alevi kanaat önderleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Barış, kardeşlik ve yardımlaşma duygusunun ön plana çıktığı Hızır ayı ve orucunun son gününde pişirilen lokmalar gelen misafirlere ikram edildi. Adıyaman Alevi Kültür Dernekleri tarafından düzenlenen hızır lokması programında gelen misafirlere lokma dağıtılmasının ardından cemler yapıldı, semah dönüldü.


Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, Hızır Lokmasının İslam'daki yeri ve önemini anlatırken birlik ve beraberlik mesajları verdi.


Düzenlenen Hızır Ceminde, dünyada ve Türkiye'de yaşanan acıların son bulması için dualar edildi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinlikte beyitler okundu, Alevi dedesinin sazı ve sözü eşliğinde yaşlı ve genç semah ekibi tarafından cemler yapıldı, semah dönüldü, Yezid'e lanet okundu.


Vali Aykut Pekmez, Adıyaman Alevi Kültür Dernekleri tarafından düzenlenen hızır lokmasının huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman'da birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da pekişmesine vesile olmasını ve hızır ayı dolayısıyla tutulan oruçların hak katında kabul olmasını dileyerek, bu ulvi atmosferin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. - ADIYAMAN

Yeni Mahalle, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ceren Damar Şenel davasında katile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün saat 18.00'de Vladimir Putin ile görüşeceğiz Bakanlık'tan Atakan Kayalar'la ilgili açıklama geldi: Pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlandı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Son Dakika Haberleri
15:41 Tolgay'ın 'Müzeyyen Senar' anısı Özge Ulusoy'u güldürdü
15:41 İşte Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi!
15:51 Zerrin Özer, dolandırıcılıkla suçlanan eski eşiyle yeniden barıştı
14:57 Melisa Şenolsun: Oyunculuk özgürleştirir
14:57 Haftanın en rüküş ünlüsü sizce kim?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 16:17:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da birlik ve beraberlik için cem yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]