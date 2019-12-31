Adıyaman'da birlikte yaşadığı kadını darbettiği öne sürülen şüpheli aranıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da birlikte yaşadığı kadını darbettiği öne sürülen şüpheli aranıyor - Son Dakika

Adıyaman'da birlikte yaşadığı kadını darbettiği öne sürülen şüpheli aranıyor

6 saat önce

Adıyaman'da birlikte yaşadığı kadını darbettiği ileri sürülen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adıyaman'da birlikte yaşadığı kadını darbettiği ileri sürülen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Dini nikahla birlikte yaşayan M.S.K. ile Elif B. arasında Mara Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerinde Elif B'yi darbettiği ileri sürülen M.S.K. daha sonra kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan kadını Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemede bir miktar esrar ele geçirildi.

Darbedildiğini önü süren Elif B. gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şikayetçiyim, beni darbetti. Uyuşturucu kullanıyor." dedi.

Polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Adıyaman'da birlikte yaşadığı kadını darbettiği öne sürülen şüpheli aranıyor

Adıyaman, Polis, Mara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:59 Kaynak: AA
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