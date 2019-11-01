Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Bizans dönemine ait mozaik bulundu
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Adıyaman'da Bizans dönemine ait mozaik bulundu

7 saat önce

Adıyaman'da bir çiftçi tarlasını sürdüğü sırada Bizans dönemine ait olduğu belirtilen mozaik buldu.

Adıyaman'da Bizans dönemine ait mozaik bulundu, System.String[]

Adıyaman'da bir çiftçi tarlasını sürdüğü sırada Bizans dönemine ait olduğu belirtilen mozaik buldu.

Merkeze bağlı Davuthan köyünde yaşayan Mehmet Zağar, tarlasını sürdüğü esnada mozaiğe rastladı. Köylüler durumu Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Ekiplerin çalışmasında mozaiğin Bizans dönemine ait olduğunu belirlendi.

Jandarma ekipleri ise mozaiğin zarar görmemesi için tarlanın bulunduğu alanda güvenlik önlemi aldı.

Müze Müdürlüğü ekipleri, mozaiğin tescillenmesi ve taşınması için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne başvurdu.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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