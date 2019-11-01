Adıyaman'da Bizans dönemine ait mozaik bulundu

Adıyaman'da bir çiftçi tarlasını sürdüğü sırada Bizans dönemine ait olduğu belirtilen mozaik buldu.
Merkeze bağlı Davuthan köyünde yaşayan Mehmet Zağar, tarlasını sürdüğü esnada mozaiğe rastladı. Köylüler durumu Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
Ekiplerin çalışmasında mozaiğin Bizans dönemine ait olduğunu belirlendi.
Jandarma ekipleri ise mozaiğin zarar görmemesi için tarlanın bulunduğu alanda güvenlik önlemi aldı.
Müze Müdürlüğü ekipleri, mozaiğin tescillenmesi ve taşınması için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne başvurdu.