Adıyaman'da Bizans dönemine ait mozaik parçaları bulundu
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Adıyaman'da Bizans dönemine ait iki parça mozaik bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:29 Kaynak: AA
Adıyaman'da Bizans dönemine ait iki parça mozaik bulundu.
Merkeze bağlı Bağpınar köyü yakınlarında yaşayan Ahmet Yılmaz, gezdiği sırada Atatürk Barajı kıyısında suların çekildiği alanda iki parça halinde mozaik buldu. Yılmaz, durumu Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
Ekipler, bölgede yaptıkları çalışma sonrası iki mozaik parçasını Müze Müdürlüğüne götürdü. Mozaik parçalarının Bizans dönemi 6'ncı yüzyıla ait olduğu belirtildi.
Bulunan mozaik parçalarının Şanlıurfa Bölge Koruma Kuruluna gönderileceği öğrenildi.
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