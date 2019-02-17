Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da, Bomba Yüklü Araç İhbarı Polisi Harekete Geçirdi

Adıyaman'da, Bomba Yüklü Araç İhbarı Polisi Harekete Geçirdi

1 saat önce

Adıyaman'da, ormanlık alanda bulunan 2 araçta bomba yüklü olduğu ihbarı, polisi harekete geçirdi.

Adıyaman'da, ormanlık alanda bulunan 2 araçta bomba yüklü olduğu ihbarı, polisi harekete geçirdi. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı araçlarda suç unsuruna rastlanmadı ve ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Olay, öğleden sonra Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ihbar hattını arayan bir kişi, Karadağ Ormanlık alanında park halinde bulunan 2 aracın bomba yüklü olduğunu söyledi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi ile bomba imha uzmanı sevk edildi. Bölgeyi çembere alan ekiplerin incelediği otomobil ve minibüste herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı. Araç sahiplerinin ormanlık alanda piknik yaptığını da belirleyen polis, ihbarın asılsız olduğunu belirledi. Asılsız ihbarı yapan kişinin kimliği araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:21 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Kocası Tarafından Evi Yakılan Kadın, Gördüğü Manzara Karşısında Şoka Girdi Bingöl'de Paletli Araç, Buzun Kırılmasıyla Suya Gömüldü

Fuhuş Çetesi, Polis İçin "Amcalar" Şifresini Kullanıyormuş OMTAS Füzesiyle Yapılan İlk Atışta Hedef Başarıyla Vuruldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 19:23:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da, Bomba Yüklü Araç İhbarı Polisi Harekete Geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]