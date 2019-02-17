Adıyaman'da, Bomba Yüklü Araç İhbarı Polisi Harekete Geçirdi
1 saat önce
ADIYAMAN'da, ormanlık alanda bulunan 2 araçta bomba yüklü olduğu ihbarı, polisi harekete geçirdi.
ADIYAMAN'da, ormanlık alanda bulunan 2 araçta bomba yüklü olduğu ihbarı, polisi harekete geçirdi. Polis
ekiplerinin inceleme yaptığı araçlarda suç unsuruna rastlanmadı ve ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.
Olay, öğleden sonra Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ihbar hattını arayan bir kişi, Karadağ
Ormanlık alanında park halinde bulunan 2 aracın bomba yüklü olduğunu söyledi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi ile bomba imha uzmanı sevk edildi. Bölgeyi çembere alan ekiplerin incelediği otomobil ve minibüste herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı. Araç
sahiplerinin ormanlık alanda piknik yaptığını da belirleyen polis, ihbarın asılsız olduğunu belirledi. Asılsız ihbarı yapan kişinin kimliği araştırılıyor. - Adıyaman
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:48 Kaynak: DHA
Eski Kocası Tarafından Evi Yakılan Kadın, Gördüğü Manzara Karşısında Şoka Girdi
Bingöl'de Paletli Araç, Buzun Kırılmasıyla Suya Gömüldü
Fuhuş Çetesi, Polis İçin "Amcalar" Şifresini Kullanıyormuş
OMTAS Füzesiyle Yapılan İlk Atışta Hedef Başarıyla Vuruldu