Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı

08.03.2022 12:42
Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı

Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı.

Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı.

İmamağa Mahallesi'nde dün eşi Remziye Yücel'i (46) av tüfeğiyle öldüren Zeynal Yücel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Zeynal Yücel, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Remziye Yücel için hastane bahçesinde tören

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Remziye Yücel için hastane bahçesinde tören düzenlendi.

Başhekim Doç. Dr. Fatih Doğan, törendeki konuşmasında, menfur saldırı sonucu kaybettikleri Yücel'in çalışkan bir personel olduğunu ifade etti.

Yücel'in iyi bir çalışma arkadaşı olmanın yanı sıra iyi bir insan da olduğunu aktaran Doğan, "Kendisi bir anne ve kadındı. Remziye kardeşimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ben 8 yıldır başhekim olarak kendisiyle herhangi bir olumsuzluk yaşamadım, duymadım. Herkes kendisinden çok razıydı. Allah da ondan razı olsun, herkes haklarını helal etsin." dedi.

Hastane çalışanlarından Remziye Bilgin de 13 yıllık mesai arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını anlatarak, "Ben bir kız kardeşimi kaybettim. Kendisini asla unutmayacağım. Çok iyi bir insandı. Çok üzgünüm, söyleyecek söz bulamıyorum." diye konuştu.

Remziye Yücel'in cenazesi, daha sonra gözyaşları arasında Adıyaman Belediyesi yeni mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

İmamağa Mahallesi'nde dün Zeynal Yücel ile eşi Remziye Yücel arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine av tüfeğiyle ağır yaralanan Remziye Yücel, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamamıştı. Zeynal Yücel ise olaydan sonra gözaltına alınmıştı.

Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı
Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı
Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı
Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı

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Fatih Doğan, Araştırma, Adıyaman, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı - Son Dakika


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