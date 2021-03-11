Adıyaman'da budamak istediği asmada asılı kalan yaşlı adamı komşuları kurtardı - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesinde budamak istediği asmada dengesini kaybederek asılı kalan yaşlı adamın kurtarılma anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Köseceli beldesinde yaşayan Mustafa Sarı (80), iki katlı evinin balkonundaki asmaya budamak için çıktı. Dengesini kaybeden Sarı, düşeceği sırada asmada asılı kaldı.

Yaşlı adamı, yaklaşık 2 metre yükseklikte asılı ve hareketsiz gören komşuları Sarı'yı kurtardı.

Mustafa Sarı'nın asmada asılı kalması ve komşularının yaptığı müdahale cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.