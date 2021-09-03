Adıyaman'da buğday yetiştiriciliği ve sorunları ele alındı - Son Dakika

Adıyaman'da buğday yetiştiriciliği ve sektörün yaşadığı sorunlar ile ilgili toplantı düzenlendi.

Adıyaman Ticaret Borsası'nda düzenlenen toplantıda, buğdayın üretiminden pazarlanmasına kadar geçen aşamalarda yaşanan sıkıntılar ele alındı.

Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, sektör temsilcileriyle bir araya geldiklerini aktararak, "Sektörün paydaşları buğday üretiminden pazarlanmasına kadar olan süreçte yaşadıkları sorunları dile getirdiler. Bizde bu talepler doğrultusunda sektör temsilcilerini bir araya getirerek, çözüm üretmeye çalışacağız." dedi.

Toplantıya Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan ve sektör temsilcileri katıldı.