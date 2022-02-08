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Kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı - Son Dakika

Kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı

08.02.2022 14:25

Adıyaman'da yarı baygın halde bulunan "kulaklı orman baykuşu" koruma altına alındı.

Adıyaman'da yarı baygın halde bulunan "kulaklı orman baykuşu" koruma altına alındı.

Kentte petshop işletmeciliği yapan Mehmet Can Çelik, evden çıktığı sırada yerde baykuş gördü.

Yarı baygın haldeki kuşu işletmesine getirerek karnını doyuran Can, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Mehmet Can Çelik, gazetecilere, ilk kez bu kadar büyük bir baykuşla karşılaştığını söyledi.

Hayvanın soğuktan yarı baygın hale geldiğini tahmin eden Çelik, "İşletmemde hayvanı besledim ve ekiplere teslim ettim. Kuşun, kulaklı orman baykuşu olduğunu belirlediler ve koruma altına aldılar." diye konuştu.

Kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı
Kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı
Kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı
Kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı
Kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı
Kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı
Kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı
Kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Can Çelik, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı - Son Dakika


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