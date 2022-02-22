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Adıyaman'da büyük bahis operasyonu... Şüphelilerin 110 milyon TL hesap hareketi tespit edildi - Son Dakika

Adıyaman'da büyük bahis operasyonu... Şüphelilerin 110 milyon TL hesap hareketi tespit edildi

22.02.2022 11:35

Adıyaman'da büyük bahis operasyonu... Şüphelilerin 110 milyon TL hesap hareketi tespit edildiADIYAMAN Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirdi.

Adıyaman'da büyük bahis operasyonu... Şüphelilerin 110 milyon TL hesap hareketi tespit edildi

ADIYAMAN Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltı kararı bulunan 20 şahıstan 13'ü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis çalışmaları kapsamında Adıyaman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman merkezli İstanbul, Siirt, Afyonkarahisar ve Şanlıurfa illerinde yaşayan 20 şahsın adreslerine yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 20 şahıstan 13'ü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 13 şahıs, sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yakalanamayan 7 kişiden 2 şahsın yurt dışında olduğu, 1 şahsın cezaevinde, 2 şahsın ise karantinada olduğu 2 şahsın ise 2 arandığı öğrenildi.

Öte yandan Adıyaman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 8 aylık çalışma kapsamında 20 şahsın MASAK verilerinde 110 milyon TL'lik hareketlilik olduğu tespit edildiği ise öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da büyük bahis operasyonu... Şüphelilerin 110 milyon TL hesap hareketi tespit edildi
Adıyaman'da büyük bahis operasyonu... Şüphelilerin 110 milyon TL hesap hareketi tespit edildi
Adıyaman'da büyük bahis operasyonu... Şüphelilerin 110 milyon TL hesap hareketi tespit edildi
Adıyaman'da büyük bahis operasyonu... Şüphelilerin 110 milyon TL hesap hareketi tespit edildi
Adıyaman'da büyük bahis operasyonu... Şüphelilerin 110 milyon TL hesap hareketi tespit edildi
Adıyaman'da büyük bahis operasyonu... Şüphelilerin 110 milyon TL hesap hareketi tespit edildi

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Kaçakçılık, Adıyaman, Gözaltı, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da büyük bahis operasyonu... Şüphelilerin 110 milyon TL hesap hareketi tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da büyük bahis operasyonu... Şüphelilerin 110 milyon TL hesap hareketi tespit edildi - Son Dakika
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