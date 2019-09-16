Adıyaman'da büyükbaş hayvan hırsızlığı
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde inek çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:24 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde inek çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kahta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cami Mahallesi'nde H.A'ya ait ineğin çalınması üzerine çalışma başlattı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden S.Y, tutuklandı.
Çalınan inek sahibine teslim edildi.
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