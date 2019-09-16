Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da büyükbaş hayvan hırsızlığı
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Adıyaman'da büyükbaş hayvan hırsızlığı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde inek çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Adıyaman'da büyükbaş hayvan hırsızlığı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde inek çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kahta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cami Mahallesi'nde H.A'ya ait ineğin çalınması üzerine çalışma başlattı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden S.Y, tutuklandı.

Çalınan inek sahibine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:24 Kaynak: AA
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