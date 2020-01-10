Adıyaman'da "Buzağılar ölmesin" konulu konferans - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da 'Buzağılar ölmesin' konulu konferans - Son Dakika

Adıyaman'da "Buzağılar ölmesin" konulu konferans

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde "Buzağılar ölmesin" konulu konferans gerçekleştirildi.

Adıyaman'da

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde "Buzağılar ölmesin" konulu konferans gerçekleştirildi.

Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği ve Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda Diyarbakır Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinin katılımıyla ilçede "Buzağılar ölmesin" konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'ndaki toplantı öncesinde Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal ziyaret edilerek projenin ilçe ayağı konusunda bilgi verilerek, destek talep edildi.

Seminerde Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri, buzağı ishallerinin tedavi ve korumasındaki kritik noktaları ile "Buzağı beslenmesi" konulu eğitim semineri verdi.

Toplantıya Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Sırrı Öztürk, Adıyaman Veteriner Hekimler Odası Başkanı Orhan Öztürk, Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler ile ilçedeki veteriner hekimler katıldı.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İşsiz sayısı 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu
Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak

Son Dakika Haberleri
22:32 MEB'den Adana'daki öğretmen hakkında soruşturma - Son Dakika
22:32 TÜBİTAK MAM'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması - Son Dakika
22:32 Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Jeffrey ile görüştü - Son Dakika
22:31 Nusaybin'de Süryani rahip, 'terör'den tutuklandı (2) - Son Dakika
22:31 Gaziantep şehit uzman çavuşun bu yaz düğünü olacaktı - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika
19:17 AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 22:35:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da "Buzağılar ölmesin" konulu konferans - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]