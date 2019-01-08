Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Cadde ve Sokakları Sel Suları Bastı

Adıyaman'da Cadde ve Sokakları Sel Suları Bastı

1 saat önce

Adıyaman'da aralıksız etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokakları sel suları bastı.

Adıyaman'da Cadde ve Sokakları Sel Suları Bastı, System.String[]
Adıyaman'da aralıksız etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokakları sel suları bastı.

Bir süredir etkisini devam ettiren şiddetli yağış nedeniyle birinci, ikinci ve üçüncü çevre yolları, Atatürk Bulvarı, Karapınar Caddesi ile kent merkezinde bulunan birçok mahalledeki cadde ve ara sokaklarda göletler oluştu. Sel sularının geçtiği cadde ve sokaklarda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok vatandaş paçalarını dizlerine kadar çekerek çıplak ayakla yolun karşı tarafına geçebildi. Çoğu sürücünün araç kullanmakta güçlük çektiği sel sularına birçok araç plakası düştü. Plakalar sel sularıyla birlikte sürüklenerek gitti. Yağışların halen devam ettiği Adıyaman'da, Yeni Mahalle ve Cumhuriyet Mahallelerinde de birçok ev ve iş yerini su bastığı öğrenildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:26 Kaynak: İHA

Karapınar, Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Güncel
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