Adıyaman'da çakmak içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ekipler, şüphelinin üst aramasında çakmak içerisine gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Adıyaman 'da çakmak içerisine gizlenen sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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