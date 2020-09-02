Adıyaman'da çakmak içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Adıyaman'da çakmak içerisine gizlenen sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Ekipler, şüphelinin üst aramasında çakmak içerisine gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 15:41 - Kaynak: AA
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