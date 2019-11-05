Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da, çam fidanı dağıtıldı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da, çam fidanı dağıtıldı

Adıyaman'da, çam fidanı dağıtıldı

7 saat önce

Adıyaman'da, 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında 2 bin adet çam fidanı dağıtıldı.

Adıyaman'da, çam fidanı dağıtıldı, System.String[]

Adıyaman'da, 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında 2 bin adet çam fidanı dağıtıldı.


Türkiye'nin 2023 farklı noktasında gerçekleştirilen çam fidanı dağıtımı Adıyaman'da da büyük ilgi gördü. Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından imzalanan protokol ile Adıyaman Adliyesi önünde çam fidanı dağıtımı yapıldı. Ücretsiz bir şekilde dağıtılan fidanlardan dolayı vatandaşlar emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Yapılan fidan dağıtımıyla alakalı konuşan Adıyaman Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Bayrak, " Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğümüz bize yapılan protokol gereği 2 bin adet fidan verildi. Bu fidanlarımızı vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Çok verimli bir etkinlik oldu. Ağaç dikimlerimiz ve fidan dağıtımlarımız bu hususta devam edecek" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:34 Kaynak: İHA
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