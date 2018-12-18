Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Camide Hırsızlık Kameraya Yansıdı

Adıyaman'da Camide Hırsızlık Kameraya Yansıdı

3 saat önce

Adıyaman'da bir camide ayakkabı çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Adıyaman'da Camide Hırsızlık Kameraya Yansıdı, System.String[]
Adıyaman'da bir camide ayakkabı çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.


Alınan bilgiye göre, Ulu Cami Mahallesi'nde bulunan Ulu Camisi'ye gelen, kimliği belirsiz bir kişi, cemaat ile namaz kıldı. Namazın ardından dışarıya çıkan şüpheli, ayakkabılıkta bulunan bir çift ayakkabıyı etrafa baktıktan sonra ceketinin arasına koyup camiden koşar adımlarla ayrıldı.

Caminin güvenlik kameralarını inceleyen Cami İmamı Şevket Doğru, durumu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine bildirdi.


Polis ekipleri, camide bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerinde de şüphelinin camiye gelip dua ettiği, dışarı çıkıp ayakkabılıkta bulunan bir çift ayakkabıyı ceketine koyup camiden koşar adımlarla ayrıldığı görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:33 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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