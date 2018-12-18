Adıyaman'da Camide Hırsızlık Kameraya Yansıdı

Adıyaman
'da bir camide ayakkabı çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Ulu Cami Mahallesi'nde bulunan Ulu Camisi'ye gelen, kimliği belirsiz bir kişi, cemaat ile namaz kıldı. Namazın ardından dışarıya çıkan şüpheli, ayakkabılıkta bulunan bir çift ayakkabıyı etrafa baktıktan sonra ceketinin arasına koyup camiden koşar adımlarla ayrıldı.
Caminin güvenlik kameralarını inceleyen Cami İmamı Şevket Doğru, durumu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekiplerine bildirdi. Polis
ekipleri, camide bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Güvenlik kamera görüntülerinde de şüphelinin camiye gelip dua ettiği, dışarı çıkıp ayakkabılıkta bulunan bir çift ayakkabıyı ceketine koyup camiden koşar adımlarla ayrıldığı görülüyor.