Adıyaman'da camilerde koronavirüs önlemi - Son Dakika

Adıyaman'da camilerde koronavirüs önlemi
7 saat önce
Adıyaman'da camilerde koronavirüs önlemiDİYANET İşleri Başkanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ve cuma namazlarına ara verilmesi nedeniyle Adıyaman'da camilerin kapılarına uyarı yazısı asıldı.
Adıyaman'da camilerde koronavirüs önlemi
DİYANET İşleri Başkanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ve cuma namazlarına ara verilmesi nedeniyle Adıyaman'da camilerin kapılarına uyarı yazısı asıldı. Uyarıları dikkate alan cemaat namazlarını evde kılmayı tercih etti.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından salgın haline gelen koronavirüs önlemleri kapsamında kentte bulunan camilerin kapılarına 'Salgın riskinin sonra erinceye kadar camilerde vakit namazları ve cuma namazı kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evinizde kılın' şeklinde yazı asıldı. Vatandaşlar uyarıları dikkate alarak namazlarını evlerinde kılmayı tercih etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:10 Kaynak: DHA
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