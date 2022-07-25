Adıyaman'da çamura saplanan koyunları itfaiye ekipleri kurtardı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde atıl durumdaki arıtma havuzunda çamura saplanan koyunları, itfaiye ekipleri kurtardı.
Şeyhbaba Mahallesi'nde koyunları otlatan İlhan Alan, 5 koyununun bölgede atıl durumda olan arıtma tesisi havuzunda çamura saplandığını fark etti.
Kendi imkanlarıyla koyunları bulunduğu yerden çıkaramayan Alan, itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından koyunları bulundukları yerden çıkararak sahibine teslim etti.
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