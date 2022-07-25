Adıyaman'da çamura saplanan koyunları itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Adıyaman'da çamura saplanan koyunları itfaiye ekipleri kurtardı

25.07.2022 15:53
Adıyaman'da çamura saplanan koyunları itfaiye ekipleri kurtardı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde atıl durumdaki arıtma havuzunda çamura saplanan koyunları, itfaiye ekipleri kurtardı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde atıl durumdaki arıtma havuzunda çamura saplanan koyunları, itfaiye ekipleri kurtardı.

Şeyhbaba Mahallesi'nde koyunları otlatan İlhan Alan, 5 koyununun bölgede atıl durumda olan arıtma tesisi havuzunda çamura saplandığını fark etti.

Kendi imkanlarıyla koyunları bulunduğu yerden çıkaramayan Alan, itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından koyunları bulundukları yerden çıkararak sahibine teslim etti.

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Kaynak: AA

Adıyaman, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da çamura saplanan koyunları itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adıyaman'da çamura saplanan koyunları itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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