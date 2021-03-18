Adıyaman'da Çanakkale Zaferi kutlandı - Son Dakika

Adıyaman'da Çanakkale Zaferi kutlandı

18.03.2021 15:40
Adıyaman'da Çanakkale Zaferi kutlandı, System.String[]

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 106. yıldönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da gururla kutlandı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 106. yıldönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da gururla kutlandı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü töreni, Şehitlik Anıtına çelenk konulmasıyla başladı.

Şehitlikte düzenlenen programa Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti başkanları, askeri erkan, şehit yakınları, Kıbrıs Gazileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Tören, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayıp, İstiklal Marşı'nın okunması, askerler tarafından saygı atışının yapılması ve şehitlik anıtına çelenk sunulmasıyla devam etti.

Şehitlik şeref defterini imzalayan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu gururlu günde, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla milletimizin geleceği adına en değerli varlığını feda eden siz kıymetli şehitlerimizin manevi huzurundayız. Bu vatanı bize ağır bedeller ödeyerek hediye ettiğinizin bilincindeyiz. Aziz vatanımızın birlik ve bütünlüğü uğruna şehadete koşarak gösterdiğiniz fedakarlık kefen biçilemeyecek kadar aziz, tarihe sığmayacak kadar büyüktür. Aziz şehitlerimiz siz mezarınızda rahat uyuyunuz. Sizin yazdığınız destanları, vatanı için gözünü kırpmadan ölüme koşanların evlatları olarak bugün bizler de aynı azim ve kararlıkla vatanımıza sahip çıkacak, sizin kutsal emanetinizi asla ve asla yere düşürmeyeceğiz" şeklinde yazdı.

Şehitlikte yapılan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, "106 Yıl önce bugün 18 Mart 1915'de Çanakkale boğazının geçilemeyeceğini tüm dünyaya gösterildiği ve deniz zaferinin ilan edildiği gündür. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin kahraman evlatlarının şehadeti ve gaziliği pahasına kazanılan bu zafer İstiklal harbimize ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyetine giden bu yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. Şanlı tarihimizde bütün görkemiyle yerini alan ve tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale Savaşı, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin vatanı için hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en güzel örneklerinden birisidir" diye konuştu.

Vali Mahmut Çuhadar, il protokolü ve şehit aileleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. - ADIYAMAN

Adıyaman'da Çanakkale Zaferi kutlandı
Adıyaman'da Çanakkale Zaferi kutlandı
Adıyaman'da Çanakkale Zaferi kutlandı
Adıyaman'da Çanakkale Zaferi kutlandı

Çanakkale, Adıyaman, Türkiye, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Çanakkale Zaferi kutlandı - Son Dakika


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