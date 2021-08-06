Adıyaman'da çapa motoru devrildi: 11 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çapa motorunun devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen çapa motoru, Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Kaşlıca Köyü yakınlarında devrildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çapa motorunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Saniye Gürbüz, Döne Erdoğan, Ayşegül Gürbüz, Ömer Yılmaz, Döndü Aktemir, Miraç Dağ, Mehmet Dağ, Işıl Gürbüz, Mehmet Gürbüz, Özgül Gürbüz ve Azra Aktemir yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tut ilçe Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN