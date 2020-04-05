Adıyaman'da çatı katında yangın - Son Dakika

Adıyaman'da çatı katında yangın
6 saat önce
Adıyaman'da çatı katında yangınADIYAMAN'da, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Adıyaman'da çatı katında yangın
ADIYAMAN'da, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın çatı katında dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 10:02 Kaynak: DHA
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