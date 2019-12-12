Adıyaman'da çaya enjekte edilmiş bonzai yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da çaya enjekte edilmiş bonzai yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'da çaya enjekte edilmiş bonzai yakalandı

6 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis ekipleri tarafından şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramada 1 gram çaya enjekte edilmiş bonzai ele geçirildi.

Adıyaman'da çaya enjekte edilmiş bonzai yakalandı, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis ekipleri tarafından şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramada 1 gram çaya enjekte edilmiş bonzai ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis ekipleri tarafından şüpheli görülen M.K., isimli şahıs., durdurularak üst aranması yapıldı. Şahsın üst aramasında 1 gram çaya enjekte edilmiş bonzai ve kuru sıkı tabanca ile bu tabancaya ait 15 adet mermi ele geçirildi. Uyuşturucu ve tabancaya el konulurken şahıs, polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

ABD'den bir küstah hamle daha: Türkiye'nin 'nükleer silah edinmesine karşı' tasarı sunuldu
Polis, firari hükümlüyü sosyal medyada kadın hesabı açarak yakaladı Avcılar'da özel bir üniversite öğrencisi 4'üncü kattan düşerek ağır yaralandı Genç YouTuber'ın taşla kafasına vurup denize attığı arkadaşı öldü

Son Dakika Haberleri
16:16 Alman telekom şirketi 5G teknolojisi için Nokia ve Huawei'yi seçti - Son Dakika Haber
16:16 İspanya'da toplu tecavüz görüntülerini yayınlayan kişiye 18 ay hapis cezası - Son Dakika Haber
16:12 Çorum Valiliğinden zehirlenen öğrencilerle ilgili yeni açıklama - Son Dakika Haber
16:11 Çanakkale 50 mülteci yakalandı - Son Dakika Haber
16:10 Kocaeli'de kadın cinayeti - Son Dakika Haber
16:02 Avukatlarla doktorlar ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika Haber
15:36 Sancaktepe'de veliler ve öğrenciler, okul müdürünü protesto etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 16:19:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da çaya enjekte edilmiş bonzai yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]