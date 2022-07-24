Alınan bilgiye göre, Mustafa Tatlı (43) ile yeğeni Ahmet Tatlı (13) serinlemek için Çataltepe köyünden geçen Göksu Çayı'na girdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da çaya giren amca ile yeğeni boğuldu - Son Dakika

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