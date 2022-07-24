Adıyaman'da çaya giren amca ile yeğeni boğuldu - Son Dakika
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Adıyaman'da çaya giren amca ile yeğeni boğuldu

24.07.2022 20:27
Adıyaman'da çaya giren amca ile yeğeni boğuldu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Göksu Çayı'na giren amca ile yeğeni boğuldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Göksu Çayı'na giren amca ile yeğeni boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Tatlı (43) ile yeğeni Ahmet Tatlı (13) serinlemek için Çataltepe köyünden geçen Göksu Çayı'na girdi.

Bir süre sonra amca ve yeğen gözden kayboldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası amca ile yeğeninin cansız bedenine ulaşıldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Tatlı, Ahmet Tatlı, Adıyaman, Göksu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da çaya giren amca ile yeğeni boğuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adıyaman'da çaya giren amca ile yeğeni boğuldu - Son Dakika
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