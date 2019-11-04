Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da cem evi ve taziye evlerinde bahar temizliği
Son Dakika Güncel Adıyaman'da cem evi ve taziye evlerinde bahar temizliği

Adıyaman'da cem evi ve taziye evlerinde bahar temizliği

7 saat önce

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehir merkezinde bulunan cem evinde ve taziye evlerinde dış temizlik çalışması yaptı.

Adıyaman'da cem evi ve taziye evlerinde bahar temizliği, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehir merkezinde bulunan cem evinde ve taziye evlerinde dış temizlik çalışması yaptı.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, belediye bünyesinde hizmet veren hidrostatik yüksek basınçlı yıkama aracı ile şehir merkezindeki cem evi ve taziye evlerinde dış temizlik çalışması yaptıklarını dile getirdi.


Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise yetkililere ve ekiplere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



WhatsApp grubunda İslami değerlere hakaret içeren paylaşımlar yapan doktor açığa alındı
Hürriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan oldu Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör raporuna tepki: Çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan'a dev destek: Tazminat ödemeyecekler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 22:29:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da cem evi ve taziye evlerinde bahar temizliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]