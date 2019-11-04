Adıyaman'da cem evi ve taziye evlerinde bahar temizliği
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Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehir merkezinde bulunan cem evinde ve taziye evlerinde dış temizlik çalışması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:37 Kaynak: İHA
Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehir merkezinde bulunan cem evinde ve taziye evlerinde dış temizlik çalışması yaptı.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, belediye bünyesinde hizmet veren hidrostatik yüksek basınçlı yıkama aracı ile şehir merkezindeki cem evi ve taziye evlerinde dış temizlik çalışması yaptıklarını dile getirdi.
Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise yetkililere ve ekiplere teşekkür etti. - ADIYAMAN
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