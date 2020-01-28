Adıyaman'da cep telefonu çalan kişi tutuklandı - Son Dakika

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Adıyaman'da cep telefonu çalan kişi tutuklandı
12 dakika önce
Adıyaman'da hastane kantininde cep telefonu çalan kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:54 Kaynak: AA
Adıyaman'da hastane kantininde cep telefonu çalan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Büro Amirliği ekipleri, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kantininde cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, hastanenin güvenlik kamerasını incelemeleri sonucunda şüphelinin E.Ş. olduğunu tespit etti. Kent merkezinde yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye tutuklandı.
Öte yandan E.Ş'nin 22 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.
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