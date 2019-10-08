Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da ceviz soyma makinesi dağıtıldı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da ceviz soyma makinesi dağıtıldı

Adıyaman'da ceviz soyma makinesi dağıtıldı

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Kabuksuz Bademim Kabuksuz Cevizim Projesi" kapsamında, 26 çiftçiye ceviz kabuğu soyma makinesi törenle dağıtıldı.

Adıyaman'da ceviz soyma makinesi dağıtıldı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Kabuksuz Bademim Kabuksuz Cevizim Projesi" kapsamında, 26 çiftçiye ceviz kabuğu soyma makinesi törenle dağıtıldı.

Törene katılan Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, yaptığı konuşmayla ceviz kabuğu soyma makinelerinin çiftçilere hayırlı olmasını dileyerek, bu tarz projelerin devam edeceği söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz da, 13 bin dekar kayıtlı ceviz üretim alanına sahip ilçede yürüttükleri proje sayesinde çiftçilerimizi ceviz kabuğunu elle soyma zahmetinden kurtardıklarını kaydetti.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Adıyaman İl Koordinatörü Faruk Alan ise, GAP İdaresi olarak daha önce birçok projeye Gölbaşı İlçesinde hibe sağladıklarını belirterek, "Bu projeye de yüzde 70 oranında hibe sağladık. Çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

Projeden faydalanan çiftçilerden Yusuf Öztaş ise "Şimdiye kadar cevizimizi komşu köylere götürüp belirli bir ücret karşılığında soyduruyorduk, şimdi evimizin önünde soyacağız. Projede kimin emeği geçtiyse çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:10 Kaynak: AA
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