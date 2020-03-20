Adıyaman'da çift başlı dünyaya gelen kuzu 1 gün yaşayabildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da çift başlı dünyaya gelen kuzu 1 gün yaşayabildi - Son Dakika

Adıyaman'da çift başlı dünyaya gelen kuzu 1 gün yaşayabildi

9 dakika önce

Adıyaman'da çift başlı dünyaya gelen kuzu 1 gün yaşayabildiADIYAMAN'da, çift başlı, 4 gözlü ve 3 kulaklı olarak dünyaya gelen kuzu bir gün yaşayabildi.

Adıyaman'da çift başlı dünyaya gelen kuzu 1 gün yaşayabildi

ADIYAMAN'da, çift başlı, 4 gözlü ve 3 kulaklı olarak dünyaya gelen kuzu bir gün yaşayabildi.

Fatih Mahallesi'nde besi çiftliği bulunan Mahmut Akar'a ait koyun çarşamba günü doğum sırasında öldü. Görevliler tarafından anne karnından alınan kuzu ise çift başlı, 4 gözlü ve 3 kulaklı olarak dünyaya geldi. Biberon ile beslenen kuzu da bir gün sonra öldü. Kuzu, çiftlik çalışanları tarafından gömüldü.

Mahmut Yakar, "Koyunumuzun biri doğum esnasında ölünce kuzunun yaşadığını anlayıp karnını açtık. Anne karnında çift başlı bir kuzu olduğunu gördüğümüzde çok şaşırdık. İlk defa vücudu tek, boyun tek, kafası çift, 3 kulağı olan, kuzuyu gördüm. Bir gün yaşadı öldü, biz de gömdük. Çocukluğumdan bu yana besicilik yapıyorum, ilk defa böyle bir durumla karıştım" dedi.

Adıyaman'da çift başlı dünyaya gelen kuzu 1 gün yaşayabildi

Adıyaman, Kuzu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu
Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi Sahte dezenfekte ürünleri korona virüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor         
10:28
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi         
17:02
Real Madrid'de Luka Jovic, karantinadan kaçtı Real Madrid'de Luka Jovic, karantinadan kaçtı         
16:46
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı         
16:32
Son Dakika: İngiltere'deki tüm ligler, 30 Nisan'a kadar ertelendi Son Dakika: İngiltere'deki tüm ligler, 30 Nisan'a kadar ertelendi         
16:12
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi         
16:12
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı         
15:48
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu         
15:40
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi         
15:28
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti         
15:22
Fatih'te Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı         
14:43
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti         
14:16
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi         
14:04
Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler         
12:04
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 11:36:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da çift başlı dünyaya gelen kuzu 1 gün yaşayabildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]