ADIYAMAN'DA ÇİFTÇİLER, İZİN BELGESİ İÇİN KUYRUĞA GİRDİ - Son Dakika

ADIYAMAN'DA ÇİFTÇİLER, İZİN BELGESİ İÇİN KUYRUĞA GİRDİ

27.04.2021 11:48

ADIYAMAN'da, koronavirüs nedeniyle uygulanacak tam kapanma öncesi çiftçiler, izin belgesi almak için Ziraat Odası önünde uzun kuyruk oluşturdu.

ADIYAMAN'da, koronavirüs nedeniyle uygulanacak tam kapanma öncesi çiftçiler, izin belgesi almak için Ziraat Odası önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Türkiye genelinde koronavirüse yönelik önlemler kapsamında 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmada çiftçilerin muaf olacağının açıklanması üzerine Adıyaman'da birçok çiftçi Ziraat Odası'na akın etti. Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi alarak kısıtlama süresince tarımsal faaliyetlerini sürdürmek isteyenler, sabah erken saatlerden itibaren Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan Ziraat Odası önüne gelerek kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kalabalığı sık sık sosyal mesafe ve maske takma kuralına dikkat etmeleri yönünde anons yaparak uyardı.

ADIYAMAN'DA ÇİFTÇİLER, İZİN BELGESİ İÇİN KUYRUĞA GİRDİ
ADIYAMAN'DA ÇİFTÇİLER, İZİN BELGESİ İÇİN KUYRUĞA GİRDİ
ADIYAMAN'DA ÇİFTÇİLER, İZİN BELGESİ İÇİN KUYRUĞA GİRDİ
ADIYAMAN'DA ÇİFTÇİLER, İZİN BELGESİ İÇİN KUYRUĞA GİRDİ
ADIYAMAN'DA ÇİFTÇİLER, İZİN BELGESİ İÇİN KUYRUĞA GİRDİ
ADIYAMAN'DA ÇİFTÇİLER, İZİN BELGESİ İÇİN KUYRUĞA GİRDİ

Ziraat Odası, Adıyaman, Türkiye, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA ÇİFTÇİLER, İZİN BELGESİ İÇİN KUYRUĞA GİRDİ - Son Dakika


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