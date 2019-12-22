Adıyaman'da çiftçilere badem fidanı dağıtılmaya başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da çiftçilere badem fidanı dağıtılmaya başlandı - Son Dakika

Adıyaman'da çiftçilere badem fidanı dağıtılmaya başlandı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında çiftçilere badem fidanı dağıtılmaya başlandı.

Adıyaman'da çiftçilere badem fidanı dağıtılmaya başlandı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında çiftçilere badem fidanı dağıtılmaya başlandı.


İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, düzenlenen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Adıyaman'ın ekim alanı olarak Türkiye ilk sırada olduğunu, önümüzdeki yıllarda dikilen fidanların ürün vermesiyle ürün almada da ilk sırada yer alacaklarını söyledi.

Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan da 2019 yılı itibariyle 2 bin ton badem üretimi gerçekleştiğini gelecek yıl ise 4 bin ton hedeflediklerini kaydetti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın da Adıyaman'ın bademde marka haline geldiğini, ilerleyen yıllarda Türkiye'nin badem ihtiyacının büyük bir bölümünün buradan karşılanacağını belirtti.


Konuşmaların ardından çiftçilere badem fidanları teslim edilirken, Kahta Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve GAP İdaresinin finanse ettiği proje kapsamında toplam 70 bin fidanın dağıtılacağı bildirildi.

Adıyaman, Türkiye, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:14 Kaynak: AA
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