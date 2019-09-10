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Adıyaman'da çiftçilere badem ve makine desteği

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde "Kabuksuz Bademim Kabuksuz Cevizim Projesi" kapsamında, 50 çiftçiye badem ve ceviz kabuğu soyma makinesi dağıtıldı.

Adıyaman'da çiftçilere badem ve makine desteği, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde "Kabuksuz Bademim Kabuksuz Cevizim Projesi" kapsamında, 50 çiftçiye badem ve ceviz kabuğu soyma makinesi dağıtıldı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yüzde 70 hibeli şekilde desteklenen, Gölbaşı Kaymakamlığı ile Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen, "Kabuksuz Bademim Kabuksuz Cevizim Projesi" kapsamında 24 badem üreticisine badem kabuğu soyma makinesi, 26 ceviz üreticisine ise ceviz kabuğu soyma makinesi temin edildi.

Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin yaklaşık 13 bin dekar üretim alanıyla Adıyaman ilçeleri arasında ceviz yetiştiriciliğinde birinci sırada yer aldığını belirtti.

Ayrıca 8 bin dekar kayıtlı badem üretim alanının bulunduğunu anımsatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimizin badem ve ceviz yetiştiriciliğindeki önemli tarımsal girdileri arasında yer alan kabuk soyma işçiliği ilçemizde hali hazırda el yordamıyla yapılmaktadır. Bu durum ise çiftçilerimize ciddi bir iş yükü getirmektedir. Bugün dağıtılan makineler ile bu iş yükü minimuma indirilecek. İşletme başına karlılık artacaktır. Proje ile badem ve ceviz yetiştiriciliği yaygınlaşacak. Temin edilen makineler yetiştiricilik yapan çiftçilerimize örnek olacaktır."

Projeden faydalanan çiftçilerden Nevzat Er ise şimdiye kadar bademi elle soyduklarını, şimdi dağıtılan makinelerle bu işi zahmetsizce yapacaklarını kaydetti.

Törene Gölbaşı Kaymakam Vekili Abdullah Demirdağ, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, GAP İdaresi temsilcileri, Gölbaşı Ziraat Odası ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:40 Kaynak: AA
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