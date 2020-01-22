Adıyaman'da çiftçilere makine desteği - Son Dakika
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Adıyaman'da çiftçilere makine desteği

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde "Kabuksuz Bademim Kabuksuz Cevizim Projesi" kapsamında, 19 çiftçiye badem ve ceviz kabuğu soyma makinesi dağıtıldı.

Adıyaman'da çiftçilere makine desteği, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde "Kabuksuz Bademim Kabuksuz Cevizim Projesi" kapsamında, 19 çiftçiye badem ve ceviz kabuğu soyma makinesi dağıtıldı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yüzde 70 hibeli şekilde desteklenen, Gölbaşı Kaymakamlığı ile Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen, "Kabuksuz Bademim Kabuksuz Cevizim Projesi" kapsamında 19 üreticiye badem ve ceviz kabuğu soyma makinesi temin edildi.

Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, badem ve ceviz üretiminin ilçede her geçen yıl daha fazla alanda yapılmaya başlandığını belirtti.

Temin edilen makineler ile kabuk soyma işçiliğine harcanan meblağ ve zamandan tasarruf edileceğini ifade eden Doğan, "Çiftçimiz daha fazla kazanacaktır. Proje kapsamında daha önce dağıtılan 50 adet badem ve ceviz kabuğu soyma makinesine olan yoğun talep neticesinde projenin ikinci etabı yapıldı. İkici etapta 19 üreticimiz makinelerine kavuştu. Toplamda 69 badem ve ceviz kabuğu soyma makinesi ile badem ve ceviz yetiştirilen köylerdeki üreticilerimizin ihtiyaçları karşılanmış oldu." dedi.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:32 Kaynak: AA
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