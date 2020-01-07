Adıyaman'da çığ düştü, araçlar mahsur kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da çığ düştü, araçlar mahsur kaldı - Son Dakika

Adıyaman'da çığ düştü, araçlar mahsur kaldı

6 saat önce

Adıyaman'da Sincik-Malatya kara yolunun bir bölümü, çığ düşmesi sonucu kapandı.

Adıyaman'da çığ düştü, araçlar mahsur kaldı, System.String[]

Adıyaman'da Sincik- Malatya kara yolunun bir bölümü, çığ düşmesi sonucu kapandı. Kapanan yolda araçlar mahsur kaldı.


Sincik- Malatya kara yolunun Arıkonak köyü yakınlarında yola düşen çığ nedeniyle ulaşım aksadı. Uzun bir süre ulaşıma kapanan yolda mahsur kalan araç sürücüleri durumu ilgili birimlere bildirdi. Kısa sürede harekete geçerek olay yerine gelen Karayolları ekipleri yolda çalışma başlattı. Kar yağışı ile beraber tipinin de etkili olması nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda yapılan 3 saatlik çalışmaların ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.


Adıyaman - Çelikhan kara yolunda da yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışından dolayı kapanan ve görüş mesafesi düşen yolda araçlar mahsur kaldı. Yaklaşık 10 aracın mahsur kaldığı yolda çalışma yapan Karayolları ekipleri yolu yeniden ulaşıma açtı. Mahsur kalan araçlar yollarına kaldıkları yerden devam etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Arıkonak, Malatya, Sincik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı
Şişli'de korkunç cinayet! Figen ile Randolp Ward Mays çiftin oğlu bıçaklanarak öldürüldü Defalarca bıçakladığı eşini ağır yaralayan şahıs: Bende o beyin yok Şiddetli yağışların etkili olduğu Mersin'de ölü sayısı ikiye yükseldi

Son Dakika Haberleri
22:27 ABD Savunma Bakanı Esper: İran'la savaş başlatmak istemiyoruz - Son Dakika Haber
22:20 Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 7 tutuklama - Son Dakika Haber
22:17 Kalın: Bizim bu noktada arabulucu olalım gibi beklentimiz, talebimiz ve iddiamız yok - Son Dakika Haber
22:16 Irak Başbakanı Abdulmehdi: ABD askerlerinin çekilmesine dair imzalı mektup aldım - Son Dakika Haber
22:10 Kanada, Irak'taki askerlerini geçici olarak Kuveyt'e gönderiyor - Son Dakika Haber
21:33 50 yaşındaki kadının telefon kulübelerine olan tutkusu görenleri hayrete düşürüyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 22:39:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da çığ düştü, araçlar mahsur kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]