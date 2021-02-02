Son dakika haber: Çığ nedeniyle yolu kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı - Son Dakika

Yaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karın ağrısı şikayeti bulunan Yaman, evinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yoğun kar yağışı ve çığ düşmesi nedeniyle yolu kapanan köye ulaşmaya çalışan sağlık ekiplerine, İl Özel idaresi ekipleri eşlik etti. İl Özel İdaresinin yol açma çalışmaları sonucunda sağlık ekipleri köye ulaştı. Sağlık ekiplerinin köye paletli ambulansla ulaşma mücadelesi yaklaşık 6 saat sürdü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki Fatih Köyü'nde yaşayan 18 yaşındaki Melek Yaman'ın rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

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