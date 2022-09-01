Köy yakınlarındaki anız yangını korkuttu - Son Dakika
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Köy yakınlarındaki anız yangını korkuttu

01.09.2022 13:20
Köy yakınlarındaki anız yangını korkuttu

Adıyaman'da çıkan anız yangını büyümeden söndürüldüEdinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Paşamezra Köyü yakınlarında bulunan arazilerde yangın meydana geldi.

Adıyaman'da çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Paşamezra Köyü yakınlarında bulunan arazilerde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan anız yangının yerleşim yerlerine yaklaşması paniğe neden oldu. Köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım isterken bir yandan da traktörlerle yangının önünü kesmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri ve köylülerin yaptığı çalışmalar neticesinde alevler yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köy yakınlarındaki anız yangını korkuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köy yakınlarındaki anız yangını korkuttu - Son Dakika
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