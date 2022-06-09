Adıyaman'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı

09.06.2022 21:41
Adıyaman'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 100. yıl parkında iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Y. bıçakla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı - Son Dakika

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