Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 100. yıl parkında iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı - Son Dakika

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