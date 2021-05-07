Çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu C.C. bıçaklanarak, S.K. de darbedilerek yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, bir kişiyi gözaltına aldı.