Ağır yaralanan Çekim, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü - Son Dakika

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