Adıyaman'da cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da cinayet şüphelisi tutuklandı

31.03.2022 17:02
Adıyaman'da cinayet şüphelisi tutuklandı

ADIYAMAN'da, sokak ortasında tartıştığı Cengiz Yayla'yı (37) av tüfeğiyle vurup öldüren Abdullah Şuayip Zengin (23) tutuklandı.

ADIYAMAN'da, sokak ortasında tartıştığı Cengiz Yayla'yı (37) av tüfeğiyle vurup öldüren Abdullah Şuayip Zengin (23) tutuklandı.

Yunus Emre Mahallesi'nde salı gecesi Cengiz Yayla, sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, cinayet şüphelisinin Yayla ile husumetli olduğu belirtilen Abdullah Şuayip Zengin olduğunu saptadı. Polis, saklandığı adrese baskın düzenleyerek Zengin'i gözaltına aldı.Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Abdullah Şuayip Zengin, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Adıyaman'da cinayet şüphelisi tutuklandı
Adıyaman'da cinayet şüphelisi tutuklandı
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Cinayet, Polis, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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