ADIYAMAN'DA CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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ADIYAMAN'DA CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

01.04.2022 09:07

ADIYAMAN'da, sokak ortasında tartıştığı Cengiz Yayla'yı (37) av tüfeğiyle vurup öldüren Abdullah Şuayip Zengin (23) tutuklandı.

ADIYAMAN'da, sokak ortasında tartıştığı Cengiz Yayla'yı (37) av tüfeğiyle vurup öldüren Abdullah Şuayip Zengin (23) tutuklandı.

Yunus Emre Mahallesi'nde salı gecesi Cengiz Yayla, sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, cinayet şüphelisinin Yayla ile husumetli olduğu belirtilen Abdullah Şuayip Zengin olduğunu saptadı. Polis, saklandığı adrese baskın düzenleyerek Zengin'i gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Abdullah Şuayip Zengin, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADIYAMAN'DA CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
ADIYAMAN'DA CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
ADIYAMAN'DA CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

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Cinayet, Polis, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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