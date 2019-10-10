Adıyaman'da cinsel içerikli hap ele geçirildi
50 dakika önce
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çok sayıda cinsel içerikli hap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:41 Kaynak: İHA
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çok sayıda cinsel içerikli hap ele geçirildi.
Adıyaman'da M.E.N. isimli bir şahsın işyerinde ve ikamet adresinde kaçak cinsel içerikli hapların satışının yapıldığı yönünde bilgiler üzerine polis ekipleri arama yaptı. yapılan aramada 260 adedi viagra olmak üzere bin 300 adet cinsel içerikli hap ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Şahıs gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
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