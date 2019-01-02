Adıyaman'da Cip ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı
1 saat önce
ADIYAMAN'da, karşı yönlerden gelen cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
ADIYAMAN'da, karşı yönlerden gelen cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi
'nde meydana geldi. Sinan Bilgiç yönetimindeki 02 HD 312 plakalı otomobil, kavşaktan dönen Ali Çetin
yönetimindeki 27 AG 083 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ali Çetin, Hanım Kuruş (62), Sabiha Bilgiç (48) ve Hasan Kalkan
(34), yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Adıyaman
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:15 Kaynak: DHA
Yarım Saatte 2 Kez Ceza Kesilen Alkollü Sürücüden Polise: Affetmek Yok Mu?
Belediye Başkan Adayının İYİ Parti'den Olacağını Duyan CHP'liler Oturma Eylemi Başlattı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cahit Zarifoğlu'nun Kitaplarının Yasaklandığı İddialarını Yalanladı
Meteoroloji Uyardı! Bugün Yurt Genelinde Havanın Yağışlı Olması Bekleniyor