ADIYAMAN'DA ÇOCUK GÖRÜŞME MERKEZLERİ AÇILDI - Son Dakika

İttifaklar arasında fark hiç bu kadar açılmamıştı! Son seçimi bilen ORC'den çarpıcı anket

ADIYAMAN'da, TBMM'de kabul edilen "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması"na yönelik oluşturulan özel teslim merkezinde uygulama başlatıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nde 7 uzman ile hizmet vermeye başladıklarını söyledi. İhtiyaç halinde öğretmenlerden de destek alacaklarını belirten Başsavcı Bozan Çevik, "Bundan sonra çocuk teslimlerimiz çocuk teslimleri olarak belirlenen Adıyaman özelinde 9 merkez belirledik. Burada görev yapacak uzmanlarımız özel eğitimlere tabi tutuldu, gerekli eğitimleri aldılar. Bu işlemi gayet sağlıklı bir şekilde yürüteceğimize inanıcımız tamdır" dedi. dedi.