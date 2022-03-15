Adıyaman'da çöken tavanın altında kalan çift kurtarıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da çöken tavanın altında kalan çift kurtarıldı

15.03.2022 11:20
Adıyaman'da çöken tavanın altında kalan çift kurtarıldı

Adıyaman'da çöken asma tavanın altında kalan çift, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman'da çöken asma tavanın altında kalan çift, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İmamağa Mahallesi'nde yaşayan Ramazan (65) ile Emine Erbil (60) çifti, kahvaltı yaparken evlerinin asma tavanı çöktü.

Tavanın altında kalan çiftin sesini duyan komşular, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Erbil çiftini kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ramazan Erbil, gazetecilere, kahvaltı yaptıkları esnada evin tavanının çöktüğünü belirterek, "Nasıl oldu anlamadım birden tavan çöktü benle eşim göçük altında kaldık. Çok korktuk." dedi.

Erbil'in oğlu Mehmet Erbil ise anne ile babasının göçük altında kaldığını öğrenince hemen eve geldiğini anlatarak, "Odanın asma tavanı çökmüş çok şükür durumları iyi, sebebini bilmiyorum çok garip bir olay Allah korudu." ifadesini kullandı.

Adıyaman'da çöken tavanın altında kalan çift kurtarıldı
Adıyaman'da çöken tavanın altında kalan çift kurtarıldı
Adıyaman'da çöken tavanın altında kalan çift kurtarıldı

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Adıyaman, İtfaiye, Erbil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da çöken tavanın altında kalan çift kurtarıldı - Son Dakika


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