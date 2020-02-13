Adıyaman'da Cuma Günü okullar tatil edildi - Son Dakika

Adıyaman'da Cuma Günü okullar tatil edildi
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Adıyaman Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 14 Şubat Cuma Günü okulların tatil edildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:36 Kaynak: İHA
Adıyaman Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 14 Şubat Cuma Günü okulların tatil edildiğini duyurdu.
Valilik hesabından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle, il genelinde tüm okullarımızda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezleri 14 Şubat 2020 Cuma Günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi. - ADIYAMAN
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