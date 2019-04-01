Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da, 'Cumhur İttifakı' 8 İlçeden 4'ünü Kazandı

Adıyaman'da, 'Cumhur İttifakı' 8 İlçeden 4'ünü Kazandı

1 saat önce

ADIYAMAN'da, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı' 8 ilçenin 4'ünü kazanırken, 2 ilçe 'millet ittifakı', 1 ilçe SP, 1 ilçe ise bağımsız olarak seçime giren adayların oldu.

Adıyaman'da, 'Cumhur İttifakı' 8 İlçeden 4'ünü Kazandı, System.String[]
ADIYAMAN'da, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı' 8 ilçenin 4'ünü kazanırken, 2 ilçe 'millet ittifakı', 1 ilçe SP, 1 ilçe ise bağımsız olarak seçime giren adayların oldu.

Adıyaman'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 405 bin 579 seçmen, 1550 sandığa giderek, tercihlerini yaptı. Sandıkların tamamının açıldığı kentte resmi olmayan sonuçlara göre, Adıyaman Belediye Başkanlığı'na 'cumhur ittifakı' adayı olan  AK Parti'li Süleyman Kılınç seçildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, kentin ilçelerinde yeni başkanlar, şu isimlerden oluştu:

"Çelikhan Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Bulut, Gerger Belediye Başkanı AK Parti'li Erkan Aksoy, Samsat Belediye Başkanı AK Parti'li Halil Fırat, Besni Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Emre, Gölbaşı Belediye Başkanı CHP'li İskender Yıldırım, Tut Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kılıç, Kahta Belediye Başkanı SP'li Yusuf Turalı, Sincik Belediye Başkanı bağımsız aday Mehmet Buz."

Kentteki belde belediye başkanları ise şu isimlerden oluştu:

"Köseceli Belediye Başkanı AK Parti'li Kerim Durğut, Balkar Belediye Başkanı AK Parti'li Orhan Orhan, Belören Belediye Başkanı AK Parti'li Mahmut Turan, Akıncılar Belediye Başkanı AK Parti'li İsmet Çetinkaya, Bölükyayla Belediye Başkanı AK Parti'li Ramazan Yavuz, İnlice Belediye Başkanı MHP'li Abubekir Ümürhan, Çakırhüyük Belediye Başkanı MHP'li Miktat Çetinkaya, Kesmetepe Belediye Başkanı CHP'li Hasan Koca, Harmanlı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Değirmenci, Şambayat Belediye Başkanı CHP'li Nejdet Arıcı, Yaylakonak Belediye Başkanı CHP'li Abuzer  Aydın, Pınarbaşı Belediye Başkanı CHP'li Mahmut Alan, Suvarlı Belediye Başkanı İYİ Parti'li Mikail Ağır, Kömür Belediye Başkanı HDP'li Erkan Karataş."

? - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:16 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Adıyaman, Politika
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