Söz konusu hakaretin kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, "Adı geçen şahıs olay günü açığa alınmış ve hakkında yetkili makamlarca idari soruşturma başlatılmıştır. Kişi hakkındaki adli soruşturma da devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Araştırma, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden araştırma görevlisi açığa alındı - Son Dakika

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